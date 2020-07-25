25.07.2020

2020-07-25 16:35:04

Краевед из Гороховца опроверг популярную версию о названии города

Малая родина- самое дорогое место на земле. В Гороховце сегодня вспоминают человека, имя которого навсегда останется в истории. Николая Андреева. Давайте и мы вспомним.

Как знаменитая башня на Шаболовке связана с Гороховцом? На этот и другие вопросы, знал ответы краевед Николай Андреев. Всю жизнь он занимался историей родного Гороховца. Ему первому удалось, собрать по крупицам, материалы о "глухарях"- котельщиках - мастерах работающих с металлом. Именно они построили эти мощные конструкции. Это была одна из самых распространенных профессий в Гороховце. На производстве у котельщиков было настолько громко, что люди теряли слух. Но как говорил про них знаменитый инженер Шухов- "Гороховецкие котельщики- знак качества" . Свои исследования Николай Андреев начал со своей семьи, рассказывает вдова краеведа.

Нина Андреева, вдова:

- Дед у них был котельщиком и его родственники-дядья. Три брата. Из деревни Гончары Коженской волости Гороховецкого уезда. Вот все они принимали участие в строительстве линии электропередач по руководством Шухова.

Материалы о котельщиках, краевед собирал всю жизнь. Но книгу выпустил только за несколько лет до смерти. Николай Иванович много лет занимал высокие должности : был директором завода , два года мэром Гороховца. Но главной своей задачей считал- изучение истории родного края. До него исследованиями купеческого города в таком объеме никто не занимался. Архитектурные памятники, обычные дома по соседству.- Он много разговаривал со "старожилами", открыл много забытых имен- говорят в культурном центре города, с которым Андреев сотрудничал.

Лариса Бусько, директор культурного центра им. П.Булыгина:

- Например, о Симонове открыватели Антарктиды,это оказвается наш земляк.Мы о Булыгине узнали. От него узнали о том , что художница известная Маврина связана с Гороховецким краем.

Николай Иванович занимался буквально всем: затерянными деревнями, старинными родАми, историей церквей и храмов. Пытался разобраться, почему любимый город носит такое название - Гороховец.

Лариса Бусько, директор культурного центра им. П.Булыгина:

- Потому что он за горой ховается, прячется то есть. А уж с овцами и с горохом, как считал Николай Иванович, это никак не связано. Вопрос этот задают постоянно, почему Гороховец. Но Николай Иванович настаивал , что не ГороховЕц, а ГорОховец.

У Николая Ивановича были энциклопедические знания. Именно ему удалось доказать, что Гороховец был основан в 1168-ом году - на сто лет раньше общепринятой до этого даты. Теперь по книгам Николая Андреева в школах дети изучают краеведение.

Екатерина Таманова. Александр Голубев, Вести Владимир.