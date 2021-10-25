На 2 больше, чем накануне. У нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. Уже три недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых

На 2 больше, чем накануне. У нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. Уже три недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 60 902. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 72 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 77.