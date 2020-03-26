В Москве запретили проведение любых массовых мероприятий. Ограничение вступило в силу 25 марта, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Помимо этого временно отменен льготный проезд в общественном транспорте для студентов и пенсионеров.

В Москве запретили проведение любых массовых мероприятий. Ограничение вступило в силу 25 марта, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин."Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных (…) и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов", – говорится в сообщении мэра.Уточняется, что под ограничения подпадают мероприятия в парках, торгово-развлекательных центрах и иных общественных местах – как закрытых, так и под открытым небом.В данный момент в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Москве закрываются ночные клубы, кинотеатры и детские игровые комнаты в ТРЦ."В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений, – сказано на сайте мэра. – Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми".Помимо этого указом мэра в столице вводится запрет на курение кальянов в общественных местах. Текст указа опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.Ограничения коснулись не только сферы развлечений: теперь стоматологические кабинеты в столице будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и прочих неотложных состояниях.Многофункциональные центры (МФЦ) "Мои документы" будут принимать граждан только по предварительной записи и по вопросам, которые нельзя решить в электронном виде.Тем временем в Москве приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, а также для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями."Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", — заявил Собянин.23 марта сообщалось, что Москве из-за коронавируса временно отменили льготный проезд в общественном транспорте для школьников.Ранее 25 марта стало известно, что за сутки в России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 163, при этом 120 случаев зафиксированы в Москве.