ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Скробова Николая Тимофеевича 1955 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Скробова Николая Тимофеевича 1955 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2005 года.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73