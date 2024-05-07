Правоохранители встали на защиту жилищных прав обитателей многоквартирного дома № 1 по улице Асаткина во Владимире.

Правоохранители встали на защиту жилищных прав обитателей многоквартирного дома № 1 по улице Асаткина во Владимире. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Поводом для проверки послужила информация от местных СМИ. Во время осмотра МКД было установлено, что потолки в местах общего пользования и на верхних этажах имеют следы протечек. Из-за этого на стенах дома облупилась краска и разрушилась штукатурка, в здании появился грибок.«По фактам выявленных нарушений прокурором руководителю МКП г. Владимира «ЖКХ» внесено представление, виновное должностное лицо вызвано в прокуратуру города для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.