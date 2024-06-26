Житель города Кольчугино лишился мотоцикла за повторную езду в нетрезвом виде.

Житель города Кольчугино лишился мотоцикла за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Гражданина уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, штрафовали и лишали прав, однако выводов он не сделал. В августе прошлого года товарищ вновь сел на свой мотоцикл, а когда его остановили сотрудники ГИБДД, опять отказался проходить тест на алкоголь.Суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ и на два года лишил водительских прав. Мотоцикл фигуранта забрали в пользу государства.