УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гаспаряна Гарика Эриковича, 2002 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гаспаряна Гарика Эриковича, 2002 года рождения, который 22 октября текущего года ушёл из дома в поселении Филимонковское, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 17 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.Был одет: куртка темного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки красного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926)941-46-57