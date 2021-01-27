Теперь с перевозчиком могут разорвать контракты.
Теперь с перевозчиком могут разорвать контракты.
Сегодня режиме видеоконференцсвязи под председательством Николая Толбухина состоялось VII заседание Совета народных депутатов XXVIII созыва. В ходе заседания председатель комитета по жизнеобеспечению города Дмитрий Чижов обратился к заместителю главы администрации города Сергею Литвинкину в связи с многочисленными жалобами жителей на качество пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как отметил депутат, «не соблюдался интервал движения, из-за чего были переполнены автобусы, люди ждали по 30-40 минут. Среди антилидеров по жалобам — район Загородного парка, микрорайоны Юрьевец и Энергетик». Сергей Литвинкин признал, что у основного перевозчика — компании «АДМ» в период морозов в отдельные дни до половины подвижного состава из 146 автобусов не выходило на линию из-за технических проблем. В настоящее время у ООО «АДМ» в состоянии ремонта находятся 43 единицы транспорта.
Напомним, что в те дни с
оциальные сети были переполнены фотографиями ожидающих троллейбуса или автобуса.
В итоге,
Как сообщил Сергей Литвинкин, состоялась серия встреч с учредителем компании-перевозчика, в ходе которой была достигнута договоренность, что если до 28 февраля не будет восстановлена необходимая численность подвижного состава, то не будут продлены контракты на ряде маршрутов.
Депутаты, учитывая сложившуюся ситуацию, инициируют проведение в ближайшее время «круглого стола» с компаниями-перевозчиками.