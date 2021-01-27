Теперь с перевозчиком могут разорвать контракты.

Теперь с перевозчиком могут разорвать контракты.Сегодня режиме видеоконференцсвязи под председательством Николая Толбухина состоялось VII заседание Совета народных депутатов XXVIII созыва. В ходе заседания председатель комитета по жизнеобеспечению города Дмитрий Чижов обратился к заместителю главы администрации города Сергею Литвинкину в связи с многочисленными жалобами жителей на качество пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба горадминистрации.Как отметил депутат, «не соблюдался интервал движения, из-за чего были переполнены автобусы, люди ждали по 30-40 минут. Среди антилидеров по жалобам — район Загородного парка, микрорайоны Юрьевец и Энергетик». Сергей Литвинкин признал, что у основного перевозчика — компании «АДМ» в период морозов в отдельные дни до половины подвижного состава из 146 автобусов не выходило на линию из-за технических проблем. В настоящее время у ООО «АДМ» в состоянии ремонта находятся 43 единицы транспорта.Напомним, что в те дни социальные сети были переполнены фотографиями ожидающих троллейбуса или автобуса.В итоге,Как сообщил Сергей Литвинкин, состоялась серия встреч с учредителем компании-перевозчика, в ходе которой была достигнута договоренность, что если до 28 февраля не будет восстановлена необходимая численность подвижного состава, то не будут продлены контракты на ряде маршрутов.Депутаты, учитывая сложившуюся ситуацию, инициируют проведение в ближайшее время «круглого стола» с компаниями-перевозчиками.