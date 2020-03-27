К заявителю подошел неизвестный гражданин и сообщил, что он якобы повредил его автомобиль, и потребовал компенсацию за причиненный ущерб...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Ивановское задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в отношении пенсионера.В полицию поступило сообщение от 71-летнего пенсионера. Он рассказал, что ехал на своем автомобиле по шоссе Энтузиастов. Через некоторое время его обогнали и водитель авто жестами попросил припарковаться. После этого к заявителю подошел неизвестный гражданин и сообщил, что он якобы повредил его автомобиль, и потребовал компенсацию за причиненный ущерб в размере 10 тысяч рублей. Потерпевший предложил вызвать сотрудников ГИБДД, однако неизвестный скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1 км МКАД. Им оказался 37-летний житель Московской области.Установлено, что подозреваемый сымитировал удар о корпус машины заявителя. Когда потерпевший остановился, мужчина стал объяснять ему, что он стал виновником ДТП, и продемонстрировал имеющиеся на своем транспортном средстве повреждения, которые были нанесены заблаговременно.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73