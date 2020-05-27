Акция прошло дистанционно.

27 мая 2020 года Детский литературно-эстетический центр города Петушки традиционно отметил профессиональный праздник Всероссийский день библиотек.Главный библиотекарь Центра Татьяна Шанчурова считает, что с юного возраста детей надо обучать навыкам поведения на улицах и дорогах города, в общественном транспорте, а для этого надо суметь заинтересовать ребенка интересной книгой, рассказом из жизни или наглядными пособиями.Юные инспекторы дорожного движения напоминают, что библиотеку можно посещать дистанционно, изучая ПДД, и делиться своим опытом с одноклассниками и друзьями.