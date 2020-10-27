Начальник управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации г. Владимира подала в отставку. Свой пост покинула Ольга Молева, которая руководила управлением с 2018 года. В

Начальник управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации г. Владимира подала в отставку. Свой пост покинула Ольга Молева, которая руководила управлением с 2018 года. В структурах администрации города Молева работала с 2013 года, в 2015-ом заняла должность зам. руководителя управления физкультуры и спорта, а в 26 лет пошла на повышение. В мэрии назначили ее