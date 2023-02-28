Смотрите Вести в 21.30: Кто виноват, что у дома поехала крыша?
Подведем итоги дня...
Смотрите "Вести" в 21.30: Кто виноват, что у дома поехала крыша?
Подведем итоги дня вместе:
Крыша поехала.
Коммунальное ЧП в Лакинске. Кто виноват, что у дома поехала крыша и что решили делать со зданием?
Школьный вопрос.
Сколько школ отремонтируют в тридцать третьем регионе в этом году и как обеспечат безопасность детей? Вопрос обсудили областные парламентарии.
До Казани с ветерком.
И от Владимира до Казани за пять часов. В областном центре открылся центр обслуживания "Автодора"