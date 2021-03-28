На момент возникновения пожара библиотека была закрыта, работников и посетителей в ней не было.

28 марта в 13.05. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в сельской деревянной библиотеке по адресу: Вязниковский район, п. Бурино, д. 56.Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, но, к сожалению, огонь быстро распространился по деревянному зданию 5-ой (самой низкой) степени огнестойкости. На момент прибытия сотрудников МЧС здание горело по всей площади.Пожар был ликвидирован на площади 150 кв.м.В результате пожара погибших и пострадавших нет. Здание сгорело полностью.На момент возникновения пожара библиотека была закрыта, работников и посетителей в ней не было.Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава.Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.