С 1 апреля во Владимире начинается весенний месячник по благоустройству. Он пройдет до 30 апреля. Как сообщили в мэрии, Дмитрий Наумов уже подписал соответствующее постановление. 20 числа на

С 1 апреля во Владимире начинается весенний месячник по благоустройству. Он пройдет до 30 апреля. Как сообщили в мэрии, Дмитрий Наумов уже подписал соответствующее постановление. 20 числа на уборку предлагается выйти всем организациям, независимо от формы собственности: жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), товариществам собственников жилья (ТСЖ), товариществам собственников недвижимости (ТСН) гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим товариществам, а также