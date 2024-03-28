Женщина, работающая поварихой в ООО «Сентябрь», отсудила у организации 130 тысяч рублей. Дело в том, что во время готовки она споткнулась о картон, лежащий на полу, упала и потеряла сознание.

Женщина, работающая поварихой в ООО «Сентябрь», отсудила у организации 130 тысяч рублей. Дело в том, что во время готовки она споткнулась о картон, лежащий на полу, упала и потеряла сознание. Женщина получила травмы средней тяжести и повредила колено, сообщили в пресс-службе Гусь-Хрустального горсуда. Судя по тому, что адрес организации совпадает с адресом магазина «СПАР» (Гусь-Хрустальный,