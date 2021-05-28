28.05.2021

2021-05-28 09:40:05

Во Владимире открылась выставка к 110-летию писателя Валерия Янковского

"Век Янковского". Выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских Палатах. Её приурочили к 110-летию Валерия Янковского, писателя, почётного гражданина области. Напомним, он ушёл из жизни в 2010-ом, не дожив всего года до столетнего юбилея.



Жизненный путь длиною в век. Эта выставка- посвящение Валерию Янковскому - писателю и гражданину. Детство и юность в родовом имении Сидеми, это уже Корея - Янковский с прирученной рысью, лагерный пункт "Северный". Чукотка. Там отбывал срок. Этапы, воспоминания, мысли... Названия двух главных городов в его жизни оказались однокоренными. Владивосток и Владимир. Их объединила и работа над мемориальным проектом. Помощь в организации выставки оказал Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева.



Олег Гуреев, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Владимирцы: и музейщики, и читатели, и писатели мы знали не только книги Валерия Юрьевича и знаем. Но мы помним о нём как о живом человеке. И вот это состояние живого человека, который прожил и пережил тяжелейший двадцатый век, мы и хотели передать на этой выставке».



Большую часть экспонатов Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передал сын писателя - Арсений Янковский. Сам Валерий Юрьевич - представитель старинного дворянского рода. "Нэнуни сенджа" - "внук четырёхглазого". Его дед Михаил Иванович - первопроходец и исследователь природы Дальнего Востока.



События гражданской войны - "белые отступают, фронт всё ближе" заставили родителей Валерия Янковского думать об эмиграции. В Корею он уплыл в 22-ом, 11-летним мальчишкой. Знание японского и корейского пригодятся позже и в рядах Красной Армии. Доброволец Янковский стал переводчиком.



Работал в отделе контрразведки. А в августе 46-ого был арестован. Как напишет сам: "Когда вопреки логике оказался врагом народа - с этим примириться невозможно". Лагеря прошла и жена Янковского - Ирина Казимировна. Её он встретит в 55-ом.



Отражение этих суровых испытаний - и в уникальных фотодокументах, и, конечно же, в личных вещах. Так, в одной из центральных витрин- лагерные дощатые чемоданы супругов Янковских. На крышке одного из них- пометка. Город Магадан.



Не сломаться помогли несгибаемый таёжный характер и жажда жизни. Как вспоминает поэт Дмитрий Кантов, Янковский мудро замечал: "какие бы испытания не послала судьба, не нужно на неё обижаться". С Валерием Юрьевичем Дмитрий Кантов был знаком с конца 80-ых. Жизнь во Владимире - период высочайшего творческого подъём Янковского. Писателя-документалиста, которому "всегда было что сказать".



Дмитрий Кантов, председатель правления регионального отделения Союза российских писателей: «Как человек он был примером гражданского мужества и человеческой стойкости и в присутствии его хотелось, если простыми словами выразиться- быть хорошим. Все внутренне подтягивались собирались. При нём хотелось соответствовать тому образу идеального человека, который каждый в своей душе носит»,



На открытии выставки - музейщики, коллеги, друзья Валерия Янковского. И у каждого есть своя история о человеке-легенде. Очевидец и участник всех значимых событий целого столетия Янковский оставался верен главному правилу - "жить по совести".



Мария Платанюк, Егор Герасимов



"Вести-Владимир"