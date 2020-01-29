Второй матч игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги также завершился победой гостей. Обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис Блюз в дополнительное время переиграл Калгари Флеймз 5:4.

Второй матч игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги также завершился победой гостей. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" в дополнительное время переиграл "Калгари Флеймз" 5:4.Матч проходил по сложному сценарию. Вперед вырывалась то одна, то другая команда. Основное время завершилось вничью 4:4. Перед самым окончанием дополнительного периода нападающий "блюзменов" Дэвид Пирсон забросил победную шайбу.Нападающий "Блюз" Иван Барбашев результативными действиями не отметился. Его товарищ по команде Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после травмы.