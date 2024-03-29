Во Владимирской области провайдерам разрешат бесплатно ставить оборудование в многоквартирных...

Во Владимирской области провайдерам разрешат бесплатно ставить оборудование в многоквартирных домахДепутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома для размещения и обслуживания сетей связи. Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".Теперь размещать соответствующую инфраструктуру в многоквартирных домах провайдеры смогут по заявлению одного из собственников или нанимателя жилья по договору социального найма. В настоящее время размещать оборудование на общедомовом имуществе возможно только с принятием соответствующего решения на общем собрании собственников, получив не менее двух третей голосов.Кроме того, новые нормы позволяют собственникам принимать решение о демонтаже данного оборудования, если с этим согласятся не менее двух третей из них.Также в законе "О связи" устанавливается, что размещение провайдером сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме осуществляется без взимания платы за пользование такими объектами.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений