Злоумышленники проникали в дома пожилых граждан и похищали их имущество под предлогом предоставления дополнительных выплат к пенсии или бесплатного медосмотра.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимых жителей г. Покрова - 29-летнего мужчины и 30-летней женщины. Молодые люди обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в мае текущего года фигуранты проникали в дома и квартиры к одиноким пенсионерам в г. Покрове и п. Вольгинский, выдавая себя за работников социальных служб и медицинских работников. Под предлогом предоставления дополнительных выплат к пенсии или бесплатного медосмотра злоумышленники отвлекали пожилых людей и похищали у них деньги, золотые изделия и бытовую технику. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 95 тысяч рублей.Личности фигурантов были установлены сотрудниками полиции по приметам со слов потерпевших. Подозреваемые были задержаны на территории района и дали признательные показания, пояснив, продали похищенное имущество, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.В ходе расследования установлена причастность обвиняемых к совершению 3 совместных хищений имущества пенсионеров, а также 1 хищение было совершенно женщиной лично.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Полиция предупреждает, что соблюдение элементарных правил поможет вам не стать жертвой мошенников и сохранить личное имущество. Потерпевшими от преступных действий злоумышленников становятся не только излишне доверчивые пенсионеры, но и молодые люди. Поэтому стоит как можно чаще напоминать своим родственникам и знакомым о том, как действуют мошенники, и объяснять, что ни при каких обстоятельствах не следует пускать в жилище незнакомых людей.