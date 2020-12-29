С 23 декабря восстановлено движение транзитного транспорта по южной части конструкции.

Открыта отремонтированная половина моста через реку Войнингу на трассе «Владимир-Муром». Завершал работы новый подрядчик - «ДСУ №3», ибо с предыдущим контракт был расторгнут. Ремонт второй части сооружения начнётся, ориентировочно, в феврале 2021 года.С 23 декабря восстановлено движение транзитного транспорта по южной части конструкции.Напомним, договор с фирмой ООО «ПромДорСтрой» был подписан 21 апреля 2020 года. На ремонт ушло почти восемь месяцев. В мае половину объекта разобрали, но до сентября строители выполнили лишь малую часть работ.В середине сентября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин констатировал, что выполнено всего 19% и потребовал департамент дорожного строительства вмешаться в ситуацию. Контракт расторгли и нашли другую строительную фирму.Полностью открыть мост для движения планируется летом 2021 года. Стоимость ремонта составит более 22 млн рублей.На протяжении всего времени проезд автомобилей будет организован по второй половине моста за счёт реверсивного движения.