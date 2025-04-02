Во Владимире загорелась квартира в доме №2А на улице Почаевской. ЧП случилось сегодня, 2 апреля, в 14:35, сообщили в МЧС области. На место прибыли 19 спасателей и 6 единиц техники. Они увидели дым

Во Владимире загорелась квартира в доме №2А на улице Почаевской. ЧП случилось сегодня, 2 апреля, в 14:35, сообщили в МЧС области. На место прибыли 19 спасателей и 6 единиц техники. Они увидели дым из окон 5 этажа. В квартиру пришлось проникать с помощью автолестницы. Огонь потушили на площади 30 квадратных метров. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались