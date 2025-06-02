Белая пыль, яркое звучание болгарок и 10 скульпторов, которые начали готовить свои творения. Они — те, кто продолжат историческую традицию, но на современный лад. В Центральном парке уже вовсю

Белая пыль, яркое звучание болгарок и 10 скульпторов, которые начали готовить свои творения. Они — те, кто продолжат историческую традицию, но на современный лад. В Центральном парке уже вовсю работают мастера с белым камнем. Художники из разных регионов России и зарубежья выпиливают основание для будущих скульптур. Самое важное — постамент, именно с него начинается каждая