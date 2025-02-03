23-летнего жителя Иваново обвиняют в наезде на человека, лежавшего на дороге. Потерпевший мужчина был пьян – он пытался перейти проезжую часть и упал. Однако рядом находившиеся подростки

23-летнего жителя Иваново обвиняют в наезде на человека, лежавшего на дороге. Потерпевший мужчина был пьян – он пытался перейти проезжую часть и упал. Однако рядом находившиеся подростки показывали водителю, что надо остановиться. Инцидент произошел ночью 1 июля 2023 года. Молодой водитель автомобиля «Ситроен С4» проезжал село Сима. В это время возле дома № 52 на