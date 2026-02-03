Колонна из машин растянулась почти на 30 километров.

Федеральная трасса М-7 «Волга» превратилась в гигантскую ловушку для автомобилистов. Из-за обледенелого крутого подъема и нечищеного асфальта движение на одном из участков во Владимирской области практически замерло. Колонна из машин растянулась почти на 30 километров. Речь идет об участке трассы в сторону Москвы в районе города Гороховец.Водители и местные жители прислали . На кадрах видно, как тяжелые фуры буксуют на месте, не в силах преодолеть скользкий склон. Очевидцы утверждают: дорожники не убрали снег и не обработали полотно реагентами, из-за чего многотонные грузовики «встали» и заблокировали проезд остальному транспорту.Люди заявляют, что транспортный коллапс длится уже вторые-третьи сутки. По словам застрявших в пробке водителей, обращения в администрацию пока не дали результата — ситуация на трассе не меняется. Общественники направили срочное обращение руководству ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Активисты настаивают на немедленной очистке всей проезжей части. Подрядчики обязаны полностью обработать опасный подъем противогололедными смесями.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .