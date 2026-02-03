Специалисты Минфина и Минздрава области должны детально рассчитать стоимость проектирования, строительства и закупки оборудования.

Губернатор Александр Авдеев поручил профильным министерствам подготовить проект нового родильного отделения в Кольчугинском округе. Глава региона перспективы стройки с социальным блоком правительства после обращения местных властей.Специалисты Минфина и Минздрава области должны детально рассчитать стоимость проектирования, строительства и закупки оборудования. Речь идет о полноценном отделении второго уровня, которое сможет принимать сложные роды и обеспечивать высокую безопасность матери и ребенка.Главным вопросом остается дефицит узких специалистов. Глава региона отметил, что современные федеральные стандарты требуют круглосуточного дежурства двух бригад медиков. При текущих показателях — одни роды в сутки — власти должны найти способ привлечь и удержать в округе дефицитных неонатологов, анестезиологов и реаниматологов.«Решение примем с учетом всех аспектов: финансовых возможностей и наличия врачей. Вопрос держу на личном контроле», — подчеркнул Александр Авдеев.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .