Огонь охватил частный дом в деревне Орлово.

Крупный пожар вспыхнул в жилом секторе Мурома вечером в понедельник, 2 февраля. Огонь охватил частный дом в деревне Орлово, создав угрозу соседним постройкам.Тревожный сигнал в 20:35. Когда первые расчеты прибыли на Комсомольскую улицу, пламя уже гуляло по всей площади здания. Огонь раскинулся на 200 квадратных метров.Спасатели немедленно приступили к тушению. Несмотря на серьезный масштаб происшествия, сотрудники МЧС успели вовремя: люди не пострадали. В ликвидации ЧП участвовали 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.Пожарные проливают конструкции, чтобы исключить новое возгорание. Экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит выяснить, что именно стало причиной инцидента: неисправная проводка, печное отопление или неосторожное обращение с огнем.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .