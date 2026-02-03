Мужчина приехал в областной центр «на заработки».

Заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 34-летнего уроженца Челябинской области. Мужчина приехал в областной центр «на заработки».В апреле прошлого года приезжий расклеил по городу объявления о строительных услугах. На предложение откликнулась жительница Владимира, которая планировала обновить санузел. Мужчина приехал на замер, деловито оценил объем работ и убедил хозяйку отдать ему задаток якобы на покупку материалов.: «мастер» изначально не собирался брать в руки инструменты. Как только в его кармане оказались деньги заказчицы, он скрылся и перестал отвечать на звонки. Похищенную сумму мошенник потратил на личные нужды.Полицейские распространили ориентировку на подозреваемого по всей Владимирской области и соседним регионам. Вскоре оперативники задержали фигуранта на территории другой области и заключили под стражу.Оказалось, что челябинец — профессиональный преступник, которого уже не раз судили за кражи и махинации.Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит его дело. За «ремонт» с криминальным подтекстом рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .