В администрации Владимира опровергли слухи об отключении отопления в школах и детских садах 4 февраля. Информация, распространявшаяся в родительских чатах, не соответствует действительности. Как сообщили в мэрии, плановых отключений теплоснабжения в образовательных учреждениях 4 февраля не планируется. Все школы и детские сады будут работать в штатном режиме. «Эта информация не соответствует действительности. Плановых отключений отопления