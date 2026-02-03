С 4 по 6 февраля в регионе установится аномально холодная погода.

Синоптики и спасатели предупреждают жителей Владимирской области о резком похолодании. С 4 по 6 февраля в регионе установится аномально холодная погода, которая проверит на прочность и людей, и коммунальные системы., столбики термометров упадут значительно ниже привычных отметок. Среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов холоднее климатической нормы.Главное управление МЧС по Владимирской области уже перешло в режим повышенной готовности. Спасатели предупреждают о возможных авариях на теплосетях и объектах энергоснабжения. Из-за экстремальных нагрузок на электросети и печное оборудование возрастает риск техногенных пожаров в жилых домах и соцучреждениях.