О времени и месте проведения акции будет сообщено позже.

Во Владимирской области в честь юбилея Великой Победы будет создан геоглиф с надписью «80 ПОБЕДА». Его высадят из деревьев в Кольчугинском районе близ села Дубки. Губернатор Александр Авдеев рассказал о масштабной акции в социальных сетях. Общая площадь лесного участка составит 15 гектаров, а сам процесс высадки пройдет 7 мая. Жители области смогут принять участие в этом патриотическом событии.Кроме того, в рамках акции «Сад памяти» планируются лесовосстановительные работы во всех 17 лесничествах области, в ходе которых будет высажено сотни тысяч сеянцев хвойных пород. Губернатор призвал жителей присоединиться к инициативе, подчеркивая важность сохранения памяти и экологического благополучия региона.О времени и месте проведения акции будет сообщено позже.