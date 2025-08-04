С начала сезона зарегистрировано 2059 обращений.

Во Владимирской области участились случаи присасывания клещей. 86 человек обратились за помощью за последнюю неделю, среди них 23 ребенка. Об этом сообщает Роспотребнадзор.С начала сезона зарегистрировано 2059 обращений.Клещевой энцефалит не выявлен, но обнаружены случаи боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Специалисты напоминают, что при укусе клеща нужно сразу обратиться к врачу. Клеща нужно сдать на анализ в лабораторию особо опасных инфекций.