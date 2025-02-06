Больше всего зданий специалисты снесли на юго-востоке столицы.

Более 560 старых домов, жителей которых расселили во всех округах столицы, были демонтированы в Москве с начала программы реновации, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал", – цитирует его сайт информационного центра правительства Москвы.Больше всего зданий специалисты снесли на юго-востоке столицы, отметил Овчинский. Их число составило 89. В свою очередь, в Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном – 65.На месте демонтированных зданий строители возводят новые жилые комплексы. Все они соответствуют стандартам программы реновации, включая в себя просторные квартиры и благоустроенные территории.Кроме того, специалисты облагораживают и дворы. Например, уделяется внимание созданию зеленых зон, детских и спортивных площадок, мест для отдыха и общения жителей. При этом инфраструктура вокруг новостроек развивается с учетом потребностей жителей, что включает в себя создание удобных пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек и доступ к общественному транспорту.Между тем новый дом по программе реновации появится в столичном районе Соколиная Гора. Дом будет представлять собой два корпуса с двумя секциями с общей подземной автомобильной парковкой. Площадь жилых помещений составит 32,6 тысячи квадратных метров.Новые жители смогут воспользоваться одним из 12 лифтов. Также в холле на первом этаже поместят комнату консьержа и колясочную.