Он оказался на скамье подсудимых.

В Меленках уроженец Южной Африки фиктивно зарегистрировал своих друзей из Конго. Теперь он оказался на скамье подсудимых.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Мужчину обвиняют в четырех преступлениях по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».Африканец сам переехал в Россию в 2000 году. Он получил гражданство и приобрел частный дом в деревне Александрино. В июне прошлого года мужчина встретил свою знакомую из республики Конго, и та попросила его о помощи с регистрацией. Женщина сразу сказала, что не будет жить в доме во Владимирской области, она работает в Москве.«В ноябре и декабре 2024-го, а также в январе 2025 года к обвиняемому обратились ещё три знакомые женщины, которых он также по их просьбам фиктивно зарегистрировал в указанном доме», — добавили в ведомстве.Мужчина полностью признал вину.