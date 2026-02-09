Во Владимире готовятся к проведению 44-й Всероссийской гонки «Лыжня России». Центром массового старта по традиции станет парк «Дружба». 14 февраля с 11:30 будет открыто два входа – центральный и

Во Владимире готовятся к проведению 44-й Всероссийской гонки «Лыжня России». Центром массового старта по традиции станет парк «Дружба». 14 февраля с 11:30 будет открыто два входа – центральный и через комплекс «Русская деревня». Дистанции – 1, 5 и 10 километров. Но есть и нововведение – теперь к основной программе добавится «Забег почетных гостей» на дистанцию