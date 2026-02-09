Владимирский центр ВНИИЗЖ завершает работу над первой российской вакциной для защиты цыплят от инфекционной анемии. Официальную регистрацию нового препарата планируют начать в первом

Владимирский центр ВНИИЗЖ завершает работу над первой российской вакциной для защиты цыплят от инфекционной анемии. Официальную регистрацию нового препарата планируют начать в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Средство создается на основе актуальных штаммов вируса специально для формирования эффективного иммунитета у птицы в промышленных условиях. К настоящему моменту разработка уже успешно