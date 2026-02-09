Во Владимире торжественно наградили победителей муниципального, второго этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чествовали лучших учащихся в Центре культуры и искусства на Соборной

Во Владимире торжественно наградили победителей муниципального, второго этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чествовали лучших учащихся в Центре культуры и искусства на Соборной площади. Для детей провели праздничный концерт с участием творческих коллективов. Победителей поздравила замглавы администрации города Елена Запруднова. Елена Запруднова, зам. главы администрации г. Владимира Вы — интеллектуальное будущее нашего города, нашей области, ну и,