Очень пожилой человек пришел к священнику, спрашивает:
- Скажите, отче, может ли быть такое, чтобы я оказался отцом ребенка, которого родила нынче моя 18-няя жена. А ведь мне уже почти семьдесят... Может это чудо, сотворенное богом?
- Я расскажу вам сейчас одну историю, - сказал священник. - Я был однажды в пустыне и вдруг увидел, что на меня несется лев. Я вскинул свою трость как винтовку, прицелился и, когда лев был совсем близко, крикнул: "ПУ!". Лев упал мертвым...
- Понимаю, это было дело рук божьих!
- Не совсем: позади меня оказался охотник с настоящим ружьем.
