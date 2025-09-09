Организация парковки у «Красного креста» — только начало, впереди еще две больницы. Городские власти взялись за благоустройство стоянок у социальных учреждений Владимира. Первый объект —

Больница скорой медицинской помощи на Горького. Со стороны Лыбедской магистрали в октябре этого года должна появиться парковка для посетителей на 33 машиноместа. О подобных изменениях просили сами жители. Евгений Станчев,