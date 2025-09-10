Жертвой злоумышленников стала 65-летняя местная жительница.

В Александровском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой злоумышленников стала 65-летняя местная жительница, которая лишилась 5 миллионов рублей.Женщине позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил об утечке ее личных данных и попытке перевести все накопления на иностранные счета. Затем «сотрудник Центрального банка» и «следователь» убедили ее снять все деньги и передать курьеру. Мошенники пообещали, что наличные будут храниться на «сейфовом» счете, а для надежности назвали пароль — «Пион».Женщина сняла 5 миллионов рублей, завернула их в пакет и передала прибывшему курьеру, который назвал кодовое слово. После этого она две недели ждала возврата «спасенных» денег. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.Ведется расследование.