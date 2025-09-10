Из Мурома госпитализировали 5-летнего мальчика с подозрением на кишечную непроходимости.

Во Владимирской области санитарная авиация спасла жизни двум детям. Из Мурома 5-летнего мальчика с подозрением на кишечную непроходимость доставили в ОДКБ, где хирурги успешно провели операцию.В другом случае вертолет доставил ребенка в критическом состоянии в московский Центр трансплантологии им. Шумакова в сопровождении врача ОДКБ.В ОДКБ подчеркнули, что эти спасения стали возможны благодаря слаженной работе медиков и авиаторов.