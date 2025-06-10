Неделя отказа от зависимостей проходит в России с 9 по 15 июня.

Неделя отказа от зависимостей проходит в России с 9 по 15 июня. Одной из самых распространённых и смертельно опасных привычек человечества считается никотиновая зависимость.О её рисках рассказал врач-нарколог областного наркологического диспансера Иван Шнырин.Безопасной дозы не существуетНикотин вредит здоровью в любом виде, будь то обычная сигарета или электронная. Курильщики часто успокаивают себя, придумывая мифы о том, что курение расслабляет, помогает в общении и снимает груз житейских проблем. На самом же деле от никотина страдает весь организм. У курильщиков нередко диагностируют инфаркт, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническую болезнь. Никотин оказывает отрицательное воздействие на органы дыхания. Его потребление может привести к развитию хронической обструктивной болезни лёгких, бронхиальной астме, раку лёгких. Негативно это вещество влияет и на работу желудочно-кишечного тракта, способствуя развитию язвы желудка и панкреатита. Воздействует на умственную деятельность человека: появляются головные боли, раздражительность, быстрая утомляемость.Вейп, или новая форма обманаЭлектронные сигареты, вейпы и другие продукты нагревания никотина быстро набирают популярность, особенно у подростков и молодых людей. И это серьёзная проблема. Впервые их пробуют уже в школе. Маркетинговые компании пестрят рекламными слоганами об их безопасности. Но следует понимать, что это миф. В состав жидкостей для «электронок» входит тот же никотин, а ещё глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, тяжёлые металлы и масла. Вместе с тем угарного газа при курении вейпа человек потребляет больше, чем при выкуривании одной обычной сигареты. А ещё появилось заболевание, которым могут страдать вейперы, – Evali (липоидная пневмония).Как бросить?Если вы задумываетесь о том, чтобы бросить курить, то сегодня тот самый день. Во-первых, обеспечьте себя поддержкой близких и друзей, не поддавайтесь навязчивым мыслям о возобновлении курения. Обязательно замените пагубную привычку полезной, отлично подойдёт любимое хобби или спорт.Первые недели без никотина могут быть сложными. Могут возникнуть так называемые симптомы отмены – это раздражительность, снижение концентрации, внимания, проблемы со сном, повышенный аппетит, мощная тяга к табаку. В это время важно призвать на помощь всю силу воли. Если справиться с зависимостью собственными силами не получилось, обратитесь к врачу.