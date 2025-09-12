XIX век. Россия. Поезд Москва - Петербург. Вагон. Купе.
На третьей полке дрыхнет денщик. На первой - боевой генерал,
весь в медалях, на второй - поп, напротив - попадья с дочкой.
Грохот, треск. Сверзается вниз денщик:
- Господин генерал, разрешите поссать.
- Иди.
Кряхтя, спускается пол.
- Ну как ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена
, кровь за родину проливали, а он при вас - поссать. Я, святой отец,
за дела ваши грешные молюся, лысину учением нажил,
а он при мне - поссать. Жена моя, честная женщина,
девушкой за меня вышла, не изменяла ни разу, дочь родила,
а он при ней - поссать.
Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать.
- Ну успокойся, папаша, внушение сделаю.
Грохот, треск. Врывается д
еще анекдот!