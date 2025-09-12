В «белый список» Минцифры вошли наиболее востребованные и социально значимые российские ресурсы

Жители Владимирской области получили доступ к так называемому «белому интернету», который продолжает работать даже в условиях возможных отключений. С 10 сентября, когда специальное техническое решение Минцифры было запущено, пользователи могут без проблем пользоваться большинством российских сервисов.Например, жительница Владимира Софья рассказала, что у нее в районе площади Победы теперь без проблем открываются «ВКонтакте», а также маркетплейсы Ozon и Wildberries. При этом она отметила, что Telegram по-прежнему не работает.Напомним, что в «белый список» Минцифры вошли наиболее востребованные и социально значимые российские ресурсы. В их числе:Сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер VK Messenger.«Госуслуги» и сервисы «Яндекса».Маркетплейсы Ozon и Wildberries.Площадки «Дзен» и Rutube.Сайты правительства России, операторов связи и другие важные ресурсы.В Минцифры сообщили, что перечень будет расширяться. На втором этапе в него планируют добавить сайты СМИ, банков и аптек. Для подключения к «белому интернету» не требуется никаких дополнительных настроек или ввода капчи.