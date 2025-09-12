Проект по «Семязино» уже одобрен главой государства.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил планы по модернизации аэропорта «Семязино», отвечая на вопросы жителей.По словам главы региона, это является прямым исполнением поручения Президента Владимира Путина о реконструкции не менее 75 аэропортов страны к 2030 году и повышении доступности авиаперелетов.Проект по «Семязино» уже одобрен главой государства. Он предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы до 2600 метров, а также строительство нового командно-диспетчерского пункта и других необходимых объектов. Все это позволит в будущем принимать более крупные самолеты и обеспечит комфорт для пассажиров.