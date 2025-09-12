Губернатор Александр Авдеев признался, что сам испытывает неудобства из-за отключений.

Вопрос об отсутствии мобильного интернета во Владимирской области стал одной из главных тем, волнующих жителей региона. Еще до прямой линии с губернатором поступило 764 обращения по этому поводу.Губернатор Александр Авдеев признался, что сам испытывает неудобства из-за отключений, но подчеркнул, что это решение было принято на федеральном уровне из соображений безопасности.В ответ на это Министерство цифрового развития совместно с федеральными ведомствами разрабатывает решения для работы жизненно важных приложений, таких как такси, Госуслуги и сервисы доставки. Также планируется создать карту локаций с бесплатным Wi-Fi в парках, скверах, МФЦ и офисных зданиях.