Здание Владимирского академического театра драмы, которое вот уже 5 лет закрыто на ремонт после пожара, планирует распахнуть свои двери уже в октябре этого года. Об этом сообщил губернатор

Здание Владимирского академического театра драмы, которое вот уже 5 лет закрыто на ремонт после пожара, планирует распахнуть свои двери уже в октябре этого года. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев на Прямой линии. Глава города отметил, что этот вопрос уже обсуждался с директором драмтеатра Борисом Григорьевичем Гуниным. Дата открытия запланирована на октябрь этого года, когда