Жена проводит время с любовником, и тут открывается дверь и входит муж. Ситуация банальна, но таковы условия игры. Как же реагируют женщины? Американка: - Джон, я думаю, ты не помешаешь мне делать мой маленький бизнес? Немка смотрит на часы и укоризненно говорит: - Ганс, ты пришел на целых три минуты раньше. Француженка не теряет присутствия духа и толкает в бок любовника: - О, Пьер, подвинься, втроем нам будет веселее! Еврейка только на секунду теряет самообладание, потом изумленно
спрашивает: - Как, Исаак, это ты? Тогда кто лежит со мной рядом? Русская падает на колени и истошно кричит: - Петя, милый, только не по морде, ведь у меня завтра партсобрание... Украинка: - Тарасе, це ти? А це хто? Ой я така затуркана, така затуркана...
