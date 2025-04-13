Все они имеют психические расстройства.

Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Владимирской области.Напомним, что в управление транспортными средствами в России относится к деятельности, которая представляет повышенную опасность для окружающих. Из-за этого законодатель установил ряд ограничений к данной деятельности. В том числе связанных с наличием медицинских противопоказаний.В ходе проведения надзорных мероприятий сотрудники городской прокуратурой выявили десять водителей, которые по состоянию здоровья не могут управлять транспортными средствами.Как оказалось, автомобилисты сначала получили водительские удостоверения, а в последующем были поставлены на учет врача психиатра-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства», которые вызваны употреблением различных стимуляторов, в том числе алкоголя.В пресс-службе прокуратура региона подчеркнули, что указанные заболевания в настоящее время входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.Городской прокурор, учитывая выявленные нарушения, обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковыми заявлениями о прекращении действия прав данных граждан на управление транспортными средствами. Он особо обратил внимание, что данная деятельность создаёт реальную угрозу безопасности участников дорожного движения, а также может причинить вред жизни и здоровью и имуществу неопределенного круга лиц.«Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства», — заключили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.