В лесу был найден труп лисы, что создает риск распространения заболевания.

Управление гражданской защиты Петушинского района сообщает о возможной вспышке бешенства рядом с СНТ «Ивушка», в окрестностях деревень Попиново, Костино и Чуприяново. В лесу был найден труп лисы, что создает риск распространения заболевания.В связи с данной ситуацией проводятся противоэпизоотические мероприятия. Управление призывает граждан строго соблюдать правила содержания домашних животных, своевременно делать прививки от бешенства и изолировать животных с ненормальным поведением для обращения к ветеринару.Напомним, ранее мы писали, что