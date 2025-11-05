Сегодня, 5 ноября, в 5.33, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотниками энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. В связи с этим меняется

Сегодня, 5 ноября, в 5.33, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотниками энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. В связи с этим меняется движение транспорта в Энергетик. Временно меняется движение транспорта в мкрн. Энергетик и осуществляется по объездному маршруту, – сообщает администрация г. Владимира. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Тем не менее