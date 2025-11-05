За восстановлением трудовых прав уволенного в прокуратуру обратилась супруга. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что житель Александрова работал в одном из учреждений города. В

За восстановлением трудовых прав уволенного в прокуратуру обратилась супруга. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что житель Александрова работал в одном из учреждений города. В июле 2024 года он заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО, о чём сообщил в отдел кадров. Из материала прокуратуры области: В нарушение установленных требований, действие трудового